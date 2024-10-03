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الاحتلال يغتال زاهي عوفي أبرز قادة حماس في طولكرم،

منذ 21 ثانية
الاحتلال يغتال زاهي عوفي أبرز قادة حماس في طولكرم،

وطنا اليوم_أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أنه استشهد زاهي ياسر عوفي الذي تتهمه بأنه قائد “شبكة حماس” العسكرية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

ويُنظر إلى زاهي عوفي الملقب بـ “الطوفان”، بأنه أحد القادة البارزين في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” في مخيم طولكرم.

واستشهد في الغارة التي شنتها إسرائيل على الضفة الغربية، وهي الأولى التي تستهدف منزلاً منذ الانتفاضة الثانية، 20 فلسطينياً فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إنه القصف الأول من نوعه الذي تشنه مقاتلة إسرائيلية في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية عام 2000.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “طائرة مقاتلة نفذت غارة في طولكرم بالتعاون بين الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وادّعى أنه قام “بتصفية مسؤول العمليات في حركة حماس بمدينة طولكرم”.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “جيش الدفاع والشاباك قضيا على قائد الشبكة الإرهابية التابعة لحماس في طولكرم”.

وأضاف أن حوفي “خطط لتنفيذ عملية أرهابية داخل إسرائيل على المدى الزمني الوشيك بالإضافة إلى تصفية قادة بارزين اخرين في الشبكة”.


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