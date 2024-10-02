الخلايلة يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني في محافظة العقبة

وطنا اليوم_افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيريّة في محافظة العقبة

وقال الخلايلة، ” تعودنا دائماً في صندوق الزكاة ووزارة الأوقاف، أن نعقد مثل هذه الملتقيات التي تأتي بتوجيهات ملكية سامية، لافتًا إلى أن الملتقيات تشكل فرصة لمراجعة أنشطة ومشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارة وصندوق الزكاة.

وأضاف الخلايلة، أن صندوق الزكاة يعمل وفق قانون، وكل ما يأتي إلى الصندوق يذهب في وجوه الخير و مصارف الزكاة الشرعيّة المحددة، منوهًا إلى أن رواتب كوادر الصندوق والمصاريف الإدارية تتحملها الموازنة العامة للدولة الأردنية.

وتابع الخلايلة، أن الوزارة تهدف لزيادة المشاريع التأهيلية، ومشاريع بناء وترميم المنازل ضمن الإمكانيّات المتاحة وشروط وتعليمات صندوق الزكاة.

وبيّن الخلايلة، أن ملتقيات الوعظ والإرشاد تهدف للتعارف بين الأئمة الذين يجتمعون من كل محافظات المملكة لتبادل الخبرات والمعارف مما يساهم في نشر رسالة الوزارة الدعويّة القائمة على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .

وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارًا، ومساعدات نقديّة ل 50 يتيمًا ول 50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة لتقديم 300 طرد غذائي مقدمة من الحاج محمد أبو صوفة، مشيرًا لوجود 65 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة و 35 يتيمًا يتقاضون كفالات أيتام ومشروعان تأهيليان وترميم 3 منازل.

وافتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيريّة في محافظة العقبة، والذي اشتمل على تقديم الرعاية الصحيّة والطبيّة لأهالي المحافظة.

وحضر الافتتاح، محافظ محافظة العقبة خالد الحجاج، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومدير عام صندوق الزكاة فؤاد كوري، ومستشار وزير الأوقاف الدكتور شحادة العَمْري، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا ومدير مديرية أوقاف العقبة فارس جوازنة وعدد من وجهاء وأهالي المحافظة.