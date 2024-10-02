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إسرائيل تعلن الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه

منذ ساعة واحدة
إسرائيل تعلن الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه

وطنا اليوم:أعلنت إسرائيل، الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “شخصاً غير مرغوب فيه”، ما يعني منعه من دخول البلاد، رداً على عدم إدانته الهجوم الصاروخي الإيراني على الدولة العبرية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، إن “أي شخص لا يمكنه إدانة الهجوم الإيراني الشنيع على إسرائيل لا يستحق أن يُسمح بأن تطأ قدماه التراب الإسرائيلي. هذا أمين عام معاد لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة”.
وأضفت وزارة الخارجية الإسرائيلية: “سيذكر غوتيريس باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، بينما ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني مع أو بدون أنطونيو غوتيريش”.


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