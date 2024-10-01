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الملايين دخلوا إلى الملاجئ .. إيران تضرب إسرائيل بعشرات الصواريخ

منذ 23 ثانية
الملايين دخلوا إلى الملاجئ .. إيران تضرب إسرائيل بعشرات الصواريخ

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اطلاق صواريخ من ايران باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت مقاطع فيديو صواريخا فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودوت صافرات الانذار في مواقع عدة بالاراضي المحتلة منها النقب والبحر الميت والقدس.
وقالت وسائل إعلام عبرية إن أكثر من 100 صاروخ اطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.
واطلقت الدفاعات الصاروخية الاسرائيلية مضادات للصواريخ، فيما أعلن الجيش أن جميع المدنيين في الملاجئ.


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