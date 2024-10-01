17 إصابة 6 منها خطيرة بعملية إطلاق نار في تل ابيب

وطنا اليوم_وقع حادث إطلاق نار في تل أبيب أسفر عن إصابة 17 شخصًا، منهم 6 حالات خطيرة. الحادث وقع في منطقة تجارية مكتظة، حيث أطلق مسلح النار على المارة، مما أدى إلى حالة من الذعر والفوضى في المكان.

توجهت قوات الأمن والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وقد أعلنت الشرطة أنها بدأت تحقيقًا في الحادث، حيث تعمل على تحديد هوية المشتبه به وأسباب الهجوم.

كما دعا المسؤولون إلى الهدوء وأكدوا أنهم يبذلون كل الجهود للحفاظ على أمن المواطنين. الحادث أثار موجة من الإدانات المحلية والدولية، حيث أعرب الكثيرون عن قلقهم من تصاعد العنف في المنطقة.