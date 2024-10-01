تكريم ملكي لأورنج الأردن لحصولها على شهادة الاعتراف بالتميز

وطنا اليوم:كرم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أورنج الأردن، لحصولها على شهادة الاعتراف بالتميز وبتقييم وصل إلى 5 نجوم، وذلك خلال حفل جائزة الملك عبدالله للتميز الذي عقد في قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب يوم الإثنين 30 أيلول 2024 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبدالله، ولي العهد وسمو الأمير فيصل بن الحسين، حيث تسلم درع مركز الملك عبدالله للتميز الرئيس التنفيذي للشركة فيليب منصور.

وتُعتبر أورنج الأردن أولى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط والمملكة التي تحصل على شهادة (EFQM Recognized for Excellence) بتقييم متقدم وفق نموذج التميز EFQM.

وأعرب منصور عن سعادته الغامرة بهذا التكريم الملكي الذي يشكل مصدر فخر لأورنج كما يؤكد التزامها بالتميز، حيث إن الحصول على شهادة الاعتراف بالتميز (EFQM Recognized for Excellence) من مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعكس التزام الشركة بأفضل معايير التفوق ويعد فرصة للاحتفاء بجهود الفريق المستمرة الذين شكل عملهم المستمر عاملاً حاسماً لتحقيق هذه المحطة.

وأضاف منصور بأن هذه الشهادة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) تمثل حافزاً لأورنج للاستمرار في تطبيق أفضل الممارسات في التطوير والتحسين المستمر، مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة وزيادة رضى العملاء، كما يدل على حرص الفريق على ترسيخ الالتزام بقيم التطوير والابتكار.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من المقيمين المتخصصين قاموا بإجراء مقابلات ومراجعة لوثائق أورنج الأردن، بهدف بلورة نظرة عامة وشاملة حول مدى فاعلية تطوير أدائها ونشرها لاستراتيجيتها، بما يتوافق مع احتياجات وتوقعات الشركاء والزبائن، في ضوء نموذج التميز EFQM 2020الذي يشكل إطاراً إدارياً شاملاً في هذا المجال، حيث تعدّ هذه الجائزة من أرفع الشهادات العالمية التي تحصل عليها الشركات التي تحقق التفوق في منهجية إدارة أعمالها.