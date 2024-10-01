بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مديرية زراعة إربد تعلن بدء استقبال طلبات المشاركة في مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السادس عشر”

منذ 7 ثواني
مديرية زراعة إربد تعلن بدء استقبال طلبات المشاركة في مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السادس عشر”

وطنا اليوم_بمناسبة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، سلطاته الدستورية، أعلنت مديرية زراعة محافظة إربد بالتعاون مع الاتحاد العام للمزارعين / فرع إربد عن بدء استقبال طلبات المشاركة في مهرجان الرمان والمنتجات الريفية والحرف اليدوية السنوي السادس عشر.

 

سيقام المهرجان تحت رعاية معالي وزير الزراعة في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2024، وذلك في “أربيلا مول” بمدينة إربد. ودعت المديرية الراغبين بالمشاركة إلى مراجعة مديرية زراعة محافظة إربد أو مديريات زراعة الألوية للتسجيل، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024، مع ضرورة الحضور شخصياً وإحضار صورة عن الهوية الشخصية.

 

وأشارت المديرية إلى أن عدد المشاركات محدود، وسيتم إعطاء الأولوية لمن يبادر بالتسجيل أولاً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:26

بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه في فرع المنطقة الحرة / الزرقاء

15:23

الطالب عاصم الصلاج من جامعة البترا يحقق الميدالية البرونزية على مستوى العالم في بطولة رفع الأثقال العالمية بإسبانيا

15:18

حفل تكريمي في التنمية الاجتماعية بمناسبة حصول الوزارة على ختم التميز في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

15:08

رئيس بلدية مادبا: نصيد الكلاب الضالة.. ولا ننكر انتشارها

14:44

الملك يؤكد خلال اتصال مع السوداني ضرورة التهدئة الشاملة بالمنطقة

14:17

جامعة فيلادلفيا تستمر باستقبال طلبتها الجدد

14:14

بعد 24 عاماً على استشهاد محمد .. جمال الدرة يشيّع أحفاده

14:03

محافظ إربد يتفقد دور الرعاية ويشيد بالخدمات المقدمة للأيتام

14:01

حزب الله ينفي مزاعم الجيش الإسرائيلي التوغل البري في لبنان

13:56

بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثالثة إلى لبنان

13:53

بدء طلبات الانتقال لطلبة إساءة الاختيار للدبلوم المتوسط

13:46

الناطق الرسمي: الاعتداء على رجال الأمن مدان من كل أردني

وفيات
النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 1-10-2024وفيات الاثنين 30-9-2024وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024