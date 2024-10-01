مديرية زراعة إربد تعلن بدء استقبال طلبات المشاركة في مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السادس عشر”

وطنا اليوم_بمناسبة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، سلطاته الدستورية، أعلنت مديرية زراعة محافظة إربد بالتعاون مع الاتحاد العام للمزارعين / فرع إربد عن بدء استقبال طلبات المشاركة في مهرجان الرمان والمنتجات الريفية والحرف اليدوية السنوي السادس عشر.

سيقام المهرجان تحت رعاية معالي وزير الزراعة في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2024، وذلك في “أربيلا مول” بمدينة إربد. ودعت المديرية الراغبين بالمشاركة إلى مراجعة مديرية زراعة محافظة إربد أو مديريات زراعة الألوية للتسجيل، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024، مع ضرورة الحضور شخصياً وإحضار صورة عن الهوية الشخصية.

وأشارت المديرية إلى أن عدد المشاركات محدود، وسيتم إعطاء الأولوية لمن يبادر بالتسجيل أولاً.