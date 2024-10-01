بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه في فرع المنطقة الحرة / الزرقاء

وطنا اليوم:استقبل بنك القاهرة عمان عملائه في مقر فرعه في المنطقة الحرة مدينة الزرقاء بعد تحديثه من مكتب نقد لتلبية حاجات المنطقة مصرفيا وخدمة كافة الشرائح الى فرع يقدم كافة الخدمات البنكية.

وفرع بنك القاهرة الذي يقع في الزرقاء – المنطقة الحرة – داخل مبنى ادارة و تم تحديثه وفق أحدث التصاميم العصرية والتقنية بهدف ضمان سرعة خدمة العملاء وتوسيع قاعدة العملاء بتقديم افضل الخدمات المصرفية.

وتحاكي الاعمال والتصاميم الداخلية للفرع عملية التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك لتتناسب مع الهوية المؤسسية للبنك وذلك لتقديم خدمة عصرية براحة وامان وانسيابية.

وراعى البنك في تحديث فرع المنطقة الحرة توفير كافة وسائل الراحة وسرعة تقديم خدماته لعملائه داخل الفرع .