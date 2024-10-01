بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه في فرع المنطقة الحرة / الزرقاء

منذ 4 ثواني
بنك القاهرة عمان يستقبل عملائه في فرع المنطقة الحرة / الزرقاء

وطنا اليوم:استقبل بنك القاهرة عمان عملائه في مقر فرعه في المنطقة الحرة مدينة الزرقاء بعد تحديثه من مكتب نقد لتلبية حاجات المنطقة مصرفيا وخدمة كافة الشرائح الى فرع يقدم كافة الخدمات البنكية. 
وفرع بنك القاهرة الذي يقع في الزرقاء – المنطقة الحرة – داخل مبنى ادارة و تم تحديثه وفق أحدث التصاميم العصرية والتقنية بهدف ضمان سرعة خدمة العملاء وتوسيع قاعدة العملاء بتقديم افضل الخدمات المصرفية.
وتحاكي الاعمال والتصاميم الداخلية للفرع عملية  التجديد والنهضة المصرفية المتواصلة التي يشهدها البنك لتتناسب مع الهوية المؤسسية للبنك وذلك لتقديم خدمة عصرية براحة وامان وانسيابية.
وراعى البنك في تحديث فرع المنطقة الحرة توفير كافة وسائل الراحة  وسرعة تقديم خدماته لعملائه داخل الفرع .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:23

الطالب عاصم الصلاج من جامعة البترا يحقق الميدالية البرونزية على مستوى العالم في بطولة رفع الأثقال العالمية بإسبانيا

15:18

حفل تكريمي في التنمية الاجتماعية بمناسبة حصول الوزارة على ختم التميز في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

15:08

رئيس بلدية مادبا: نصيد الكلاب الضالة.. ولا ننكر انتشارها

14:44

الملك يؤكد خلال اتصال مع السوداني ضرورة التهدئة الشاملة بالمنطقة

14:17

جامعة فيلادلفيا تستمر باستقبال طلبتها الجدد

14:14

بعد 24 عاماً على استشهاد محمد .. جمال الدرة يشيّع أحفاده

14:03

محافظ إربد يتفقد دور الرعاية ويشيد بالخدمات المقدمة للأيتام

14:01

حزب الله ينفي مزاعم الجيش الإسرائيلي التوغل البري في لبنان

13:56

بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثالثة إلى لبنان

13:53

بدء طلبات الانتقال لطلبة إساءة الاختيار للدبلوم المتوسط

13:46

الناطق الرسمي: الاعتداء على رجال الأمن مدان من كل أردني

13:42

الملك يرافقه ولي العهد يزور محافظة عجلون

وفيات
النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 1-10-2024وفيات الاثنين 30-9-2024وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024