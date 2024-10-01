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جامعة فيلادلفيا تستمر باستقبال طلبتها الجدد

منذ ساعة واحدة
جامعة فيلادلفيا تستمر باستقبال طلبتها الجدد

وطنا اليوم:استمرارا للنهج المتميز الذي عُرفت به جامعة فيلادلفيا، وبرؤية تتطلع نحو مستقبل واعد في تطوير واستحداث التخصصات العلمية، وتقديم جميع التسهيلات لطلبتها الأعزاء، وبتوجيه من رئاستها الجليلة ممثلة بالاستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح نحو خدمة امثل وشفافية عالية في ارشاد الطلبة الأعزاء نحو التخصصات التي من شأنها ان تتناسب وطبيعة الاحتياجات العلمية والعملية في سوق العمل وفقا لتطلعات ورؤية الدولة في هذا المجال ،فقد دأبت جامعة فيلادلفيا على توجيه دفة الإنجاز من خلال فتح تخصصات جديدة بأسعار منافسة، وخدمات نقل وتحديث مستمر لمرافقها لاستيعاب الطلبة الجدد وتسهيل مهمتهم العلمية وعكس صورة مشرقة في مجال التطوير العلمي والتقني متخصصاتها وبحوثها العلمية، وتحقيق ذلك من خلال رفع سوية كوادرها الإدارية لمواكبة اي تطورات في قطاع التعليم الجامعي ،علاوة على دبلومات التدريب المتخصص والمتنوع لإشباع سوق العمل، حيث قدمت الجامعة عرضا ماليا مفصلا للطلبة المستجدين في جميع التخصصات وفقا للجدول التالي آملين ان يرتقي هذا الإنجاز لمستوى طموح طلبتنا الأعزاء ، راجين التواصل حول أي استفسار من خلال ارقام ا لجامعة فيلادلفيا مع امنياتنا بالتوفيق للجميع .


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