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محافظ إربد يتفقد دور الرعاية ويشيد بالخدمات المقدمة للأيتام

منذ 6 ثواني
محافظ إربد يتفقد دور الرعاية ويشيد بالخدمات المقدمة للأيتام

وطنا اليوم_أجرى محافظ إربد، رضوان العتوم، جولة تفقدية في دار الوفاق الأسري ودار الحنان للأيتام، ضمن زياراته الميدانية للدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة.

والتقى العتوم بمدراء الدار والكادر الإداري،ورافقه في الزيارة مدير التنمية الاجتماعية في إربد، محمد أبو طربوش ، حيث اطلعوا على خدمات الحماية والرعاية الصحية والإيوائية المقدمة للنزلاء.

وأشاد العتوم بالجهود المبذولة لتوفير أجواء أسرية متميزة للأطفال الأيتام، مؤكداً على اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين بهذه الفئة.

 


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