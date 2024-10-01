الناطق الرسمي: الاعتداء على رجال الأمن مدان من كل أردني

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، إن الأردن استطاع أن يؤكد ويرسخ قدرته في الدفاع عن مصالحة وترسيخ في معادلة الأمن والاستقرار، رغم كل الظروف المحيطة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، أن الأردن يتمنى الخير والسلامة للأهل في لبنان وألا يكون هنالك نزوحا أو تداعيات على هذا الصعيد.

وأشار المومني إلى أن الأردن يرسل اليوم طائرة ثالثة للمساعدات إلى لبنان من أجل التخفيف عنهم.

وأكد المومني على أن “المطلوب منا في المرحلة الحالية أن ندرك التحديات الإقليمية المختلفة وأن نكون مع قيادتنا ونلتف حول علمنا ومصالحنا، وألا نسمح لأحد بالعبث بمشهدنا الداخلي ولا نسمح بأي هتافات وشعارات خارجة عن منظومة القيم الوطنية الأردنية”.

“المطلوب منا أن ننظر إلى قضايا الأمة العربية ونساندها بكل ما أوتينا من قوة، وأن نفوت الفرصة على أي كان يريد أن يلعب بالنسيج الوطني الأردني، بأن يتبنى شعارات وهتافات خارجة عن منظومة القيم الوطنية الأردنية”، وفق المومني.

وشدد الناطق الحكومي على أن “الاعتداء على رجال الأمن مدان من كل أردني”، فهم يقومون بدور نبيل وشريف في الدفاع عن أمننا وعن جميع المتظاهرين.

وأضاف أن التحرك الدبلوماسي الأردني متقدم وأن اللغة الدبلوماسية الأردنية من قوتها وجراءتها والتقدم لا تقارن بأي موقف آخر على المستوى العربي أو الدولي.

وأكد على أن الأردن يقوم بهذا الدور بشكل فاعل ويخوض معركة دبلوماسية في الدفاع عن أونروا.