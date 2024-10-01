بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الشؤون الفلسطينية” تحصل على المركز الثالث عن فئة المؤسسات ضمن قطاع التنمية المحلية والاجتماعية لجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

منذ ساعة واحدة
الشؤون الفلسطينية” تحصل على المركز الثالث عن فئة المؤسسات ضمن قطاع التنمية المحلية والاجتماعية لجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

وطنا اليوم_جازت دائرة الشؤون الفلسطينية على المركز الثالث عن فئة المؤسسات ضمن قطاع التنمية المحلية والاجتماعية لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورتها التاسعة.

وتوجه المهندس رفيق خرفان مدير عام الدائرة بالشكر والتقدير لجميع العاملين في الدائرة في المركز الرئيسي ومكاتب الدائرة في الميدان مثمنا جهودهم.

وأضاف خرفان أن الجائزة شكلت دافعا كبيرا للتميز في الأداء وتحسين الخدمات المقدمة بحيث حققت الغاية المنشودة التي انشأت لأجلها وهي تجذير ثقافة التميز في القطاع العام وتحسين وتطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين مشيرا الى أهميتها في رفع كفاءة الموظفين وتحسين أدائهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:53

بدء طلبات الانتقال لطلبة إساءة الاختيار للدبلوم المتوسط

13:46

الناطق الرسمي: الاعتداء على رجال الأمن مدان من كل أردني

13:42

الملك يرافقه ولي العهد يزور محافظة عجلون

12:43

توقف مفاجئ في إصدار تأشيرات الإمارات للأردنيين بسبب “خلل في النظام”

12:42

قطر: 104 ملايين دولار تحويلات الأردنيين خلال 9 أشهر

12:36

البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية بالأردن 2.8% خلال 3 أشهر

12:21

الشؤون الفلسطينية تحصل على المركز الثالث عن فئة المؤسسات ضمن قطاع التنمية المحلية والاجتماعية لجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

12:14

جامعة البترا وشركة “مدى” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

12:08

هلع والذعر في صفوف الإسرائيليين .. 10 صواريخ باليستية من لبنان على تل أبيب

11:57

ضبط 33 إعتداء على خطوط مياه رئيسية في الرصيفة

11:49

مع بدء التوغل البري.. الجيش اللبناني انسحب من هذه المناطق

11:38

قتال عنيف جنوب لبنان.. وإسرائيل تحذر السكان : لا تتحركوا

وفيات
النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 1-10-2024وفيات الاثنين 30-9-2024وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024