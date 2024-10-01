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توقف مفاجئ في إصدار تأشيرات الإمارات للأردنيين بسبب “خلل في النظام”

منذ ساعة واحدة
توقف مفاجئ في إصدار تأشيرات الإمارات للأردنيين بسبب “خلل في النظام”

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_تلقت “وطنا اليوم” شكاوى من عدد من المواطنين الأردنيين تفيد بوقف إصدار تأشيرات دخول الإمارات بشكل مفاجئ منذ الأمس.

ووفقاً للشكاوى، فإن مكاتب السياحة والسفر أبلغت عملاءها بأن جميع طلبات التأشيرات للمواطنين الأردنيين يتم رفضها في الوقت الحالي، دون تقديم أسباب واضحة.

 

مصدر مطلع أكد لـ”وطنا اليوم” أن السلطات الإماراتية أوقفت منح التأشيرات للأردنيين بشكل غير متوقع، مبررة ذلك بوجود “خلل في النظام”.

وأشار المصدر إلى أن مكاتب السياحة في الأردن تلقت هذا القرار دون أي تفسير رسمي، وهي بانتظار توضيحات من إدارة الهجرة الإماراتية لمعرفة طبيعة المشكلة ومدة استمرارها.

 

في المقابل، أرسلت مكاتب السياحة والسفر رسائل لعملائها جاء فيها: “نود إعلامكم بأن جميع طلبات الحصول على تأشيرة لدخول دولة الإمارات العربية المتحدة للمواطنين الأردنيين يتم رفضها حاليًا.

نحن بانتظار مزيد من التوضيح من إدارة الهجرة في دولة الإمارات بخصوص هذه المسألة. وبناءً عليه، تم إيقاف معالجة طلبات التأشيرة مؤقتًا إلى حين حل المشكلة”.

 

وفي إطار سعيها لتوضيح الموقف، راسلت “وطنا اليوم” الناطق الإعلامي لوزارة الخارجية الأردنية منذ الأمس  للاستفسار والحصول على معلومات دقيقة حول هذا الإجراء، إلا أنه لم يتم الرد حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

 


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