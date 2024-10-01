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الشؤون الفلسطينية تحصل على المركز الثالث عن فئة المؤسسات ضمن قطاع التنمية المحلية والاجتماعية لجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

منذ 28 ثانية
الشؤون الفلسطينية تحصل على المركز الثالث عن فئة المؤسسات ضمن قطاع التنمية المحلية والاجتماعية لجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

وطنا اليوم:حازت دائرة الشؤون الفلسطينية على المركز الثالث عن فئة المؤسسات ضمن قطاع التنمية المحلية والاجتماعية لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورتها التاسعة.
وتوجه المهندس رفيق خرفان مدير عام الدائرة بالشكر والتقدير لجميع العاملين في الدائرة في المركز الرئيسي ومكاتب الدائرة في الميدان مثمنا جهودهم.
وأضاف خرفان أن الجائزة شكلت دافعا كبيرا للتميز في الأداء وتحسين الخدمات المقدمة بحيث حققت الغاية المنشودة التي انشأت لأجلها وهي تجذير ثقافة التميز في القطاع العام وتحسين وتطوير أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين مشيرا الى أهميتها في رفع كفاءة الموظفين وتحسين أدائهم.


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