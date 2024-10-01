هلع والذعر في صفوف الإسرائيليين .. 10 صواريخ باليستية من لبنان على تل أبيب

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي إن رصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة تل أبيب الكبرى وجرى اعتراض عدد منها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 صواريخ أطلقت من لبنان نحو تل أبيب الكبرى.

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بجروح متوسطة جراء شظايا صاروخية سقطت وسط إسرائيل.

وأضاف أنهم يقدمون العلاج لمصابين بحالات ذعر وهلع بالإضافة إلى مصاب بجروح متوسطة بشظايا صاروخية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 صواريخ باليستية أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب، وشمال إسرائيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشارع 6 شمال تل أبيب أغلق أمام حركة السيارات بعد سقوط صاروخ في الشارع.

وأفادت سلطة الإطفاء الإسرائيلية باندلاع حريق إثر سقوط قذيفة صاروخية قرب كفار سابا شمال تل أبيب.