بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هلع والذعر في صفوف الإسرائيليين .. 10 صواريخ باليستية من لبنان على تل أبيب

منذ ثانيتين
هلع والذعر في صفوف الإسرائيليين .. 10 صواريخ باليستية من لبنان على تل أبيب

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي إن رصد عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة تل أبيب الكبرى وجرى اعتراض عدد منها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 صواريخ أطلقت من لبنان نحو تل أبيب الكبرى.
أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بجروح متوسطة جراء شظايا صاروخية سقطت وسط إسرائيل.
وأضاف أنهم يقدمون العلاج لمصابين بحالات ذعر وهلع بالإضافة إلى مصاب بجروح متوسطة بشظايا صاروخية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 صواريخ باليستية أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب، وشمال إسرائيل.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشارع 6 شمال تل أبيب أغلق أمام حركة السيارات بعد سقوط صاروخ في الشارع.
وأفادت سلطة الإطفاء الإسرائيلية باندلاع حريق إثر سقوط قذيفة صاروخية قرب كفار سابا شمال تل أبيب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:57

ضبط 33 إعتداء على خطوط مياه رئيسية في الرصيفة

11:49

مع بدء التوغل البري.. الجيش اللبناني انسحب من هذه المناطق

11:38

قتال عنيف جنوب لبنان.. وإسرائيل تحذر السكان : لا تتحركوا

10:55

الأمن: ضبط مطلق النار داخل مصنع في العقبة

10:45

بالصور .. أ.د. حمدان يرعى حفل عمان الاهلية بتخريج طلبتها للفصل الصيفي من فوج اليوبيل الفضي

10:35

غارة إسرائيلية تستهدف نجل قيادي فلسطيني في مخيم للاجئين جنوبي لبنان

10:25

كيف سترد فصائل المقاومة العراقية على اغتيال نصر الله؟

10:13

تحذيرات من البنك المركزي لمستخدمي المحافظ الالكترونية

10:06

النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة الله

10:03

يواصل بنك ABC في الأردن دعمه لجمعية هديه الحياة الخيرية

09:59

وفيات الثلاثاء 1-10-2024

09:39

واشنطن تحذّر طهران.. من تداعيات خطيرة إذا هاجمت إسرائيل

وفيات
النائب الأسبق محمد أرسلان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 1-10-2024وفيات الاثنين 30-9-2024وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024