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تحذيرات من البنك المركزي لمستخدمي المحافظ الالكترونية

منذ 44 ثانية
تحذيرات من البنك المركزي لمستخدمي المحافظ الالكترونية

وطنا اليوم:حذرت دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني خلال رسائل توعوية وجهتها للأردنيين، حذرت من خلالها من مشاركة المعلومات الشخصية أو تفاصيل المحفظة الالكترونية الخاصة مع أي شخص او جهة، حتى لو تم طلبها من شخص يدعي انه يمثل البنك او المؤسسة.
ونوهت الدائرة إلى أن شركات المحافظ الالكترونية لا تقوم بالتواصل هاتفيا مع العميل لطلب أي معلومات مالية او شخصية.
كما دعت دائرة حماية المستهلك من المواطنين مراجعة اقرب فرع للشركة التي يتعامل معها العميل وذلك لتحديث البيانات الشخصية تجنبا لحالات الاحتيال.
ودعت الى عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة، لافتة الى انها خاصة بالعميل فقط، ولا ينبغي مشاركتها مع أي طرف.
وطلبت الدائرة من المواطنين استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة وعدم مشاركتها مع اي جهة، ويفضل تغييرها بانتظام واستخدام المصادقة الثنائية اذا كانت متاحة.
كذلك دعت لتجنب الاتصال بالروابط المشبوهة التي تطلب معلومات شخصية مثل الرقم الوطني او مالية لغايات تحديث المحفظة الالكترونية.
كما دعت الى تحميل تطبيقات المحفظة الالكترونية فقط من المتاجر الرسمية وتجنب استخدام تطبيقات غير موثوقة.
وفيما يخص الرسائل او الروابط التي تطلب تحديث معلومات المحفظة او القيام باجراء فوري، طلبت الدائرة من المواطنين التأكد من أن هذه الرسائل واردة من مصادر رسمية قبل النقر على أي رابط.
كما طلبت عدم الاستجابة للعروض الوهمية وغير المنطقية مثل الربح الفوري او جائزة ضخمة فهي في الغالب محاولات للاحتيال.


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