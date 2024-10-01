يواصل بنك ABC في الأردن دعمه لجمعية هديه الحياة الخيرية

وطنا اليوم:واصل بنك ABC في الأردن دعمه لجمعيه هديه الحياة الخيرية للعام الرابع عشر على التوالي، ويأتي هذا الدعم المتواصل للجمعية في إطار اهتمام البنك بالصحة وخاصة فئة الأطفال الأقل حظاً، وللمساهمة في منح فرصة للأطفال لعيش حياة طبيعية صحية من خلال تبني تكاليف العديد من عمليات جراحة القلب للأطفال الاقل حظاً من مختلف الجنسيات.

وقد قام سعادة السيد جورج فرح صوفيا المدير العام لبنك ABC في الأردن بزيارة الأطفال الذين أجروا عمليات القلب حيث اطمأن على صحتهم وشاركهم لحظات الدعم والتشجيع. وتأتي هذه الزيارة بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال وعائلاتهم.

كما أوضح المدير العام “نحن في البنك نؤمن بأن العناية بالصحة ليست مجرد واجب بل رسالة نحرص على تقديمها بكل إخلاص وأننا ملتزمون بشكل مستمر بدعم القطاع الصحي وتعزيز الشراكات مع الجمعيات الخيرية والانسانية لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع”.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.