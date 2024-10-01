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مقتل 3 أشخاص بينهم المذيعة صفاء أحمد في غارة إسرائيلية على دمشق

منذ 29 ثانية
مقتل 3 أشخاص بينهم المذيعة صفاء أحمد في غارة إسرائيلية على دمشق

وطنا اليوم:أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الثلاثاء، بأن المذيعة الشهيرة صفاء أحمد، قُتلت إلى جانب اثنين آخرين في “غارة إسرائيلية” ليلا على دمشق.
وقالت الوكالة: “تعلن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون استشهاد المذيعة صفاء أحمد نتيجة العدوان الإسرائيلي الغادر على العاصمة دمشق”.
وذكرت وزارة الدفاع السورية أن “الجيش الإسرائيلي استهدف دمشق بطائرات مسيرة وطائرات في حوالي الساعة الثانية من فجر اليوم بالتوقيت المحلي من اتجاه مرتفعات الجولان المحتلة”.
وأضافت الوزارة في بيان: “تصدت منظومات دفاعنا الجوي لصواريخ وطائرات مسيرة للعدوان وأسقطت معظمها”، مضيفة أن “ثلاثة مدنيين وتسعة آخرين أصيبوا نتيجة للضربة”.
وتُظهر مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن انفجارا وقع بجوار مبنى شركة الاتصالات السورية، غربي مطار المدينة العسكري.
ولم يتضح ما إذا كان هذا هو المكان الذي قُتلت فيه المذيعة أوالآخرون، ولم تذكر وكالة “سانا” مكان وفاتهم.
وشنت إسرائيل غارات جوية في سوريا بشكل متقطع منذ هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لكنها لا تؤكد عادة متى نفذت هجمات هناك.


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