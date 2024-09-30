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لحوثيون: أسقطنا طائرة أمريكية من طراز MQ_9 في صعدة

منذ 44 ثانية
لحوثيون: أسقطنا طائرة أمريكية من طراز MQ_9 في صعدة

وطنا اليوم:أعلن الحوثيون في اليمن، الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة أميركية في أجواء محافظة صعدة.
وقالت جماعة الحوثي في بيان: “نجحت الدفاعات الجوية في إسقاط طائرة أميركية نوع MQ_9 وذلك أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة”.
وأضافت أن هذه الطائرة “الحادية عشرة من هذا النوع التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال هذه المعركة”.
كما لفتت إلى أنه “في وقت سابق شنت إسرائيل بدعم أميركي 17 غارة على عدة منشآت مدنية في محافظة الحديدة، منها الميناء ومحطة الكهرباء مما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وجرح 57 كحصيلة نهائية”، بحسب البيان.
وتعهد الحوثيون بـ”تصعيد العمليات العسكرية” ردا على الهجمات الإسرائيلية.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، قد أكد الأحد، أن إسرائيل يمكنها أن تصل إلى أبعد مدى وهي مستمرة في محاصرة إيران، وذلك بعد شن غارات جوية على مناطق عدة من الحديدة في اليمن.
وقال هاليفي في اجتماع لتقييم الوضع بعد استهداف الحديدة: “ساعة من الآن هاجمنا الحوثيين في اليمن، نعرف كيف نصل إلى أبعد مدى، ونعرف كيف نهاجم هناك بدقة”
وأضاف: “هذه ليست رسائل بل أفعال ولدينا رسائل من ورائها”.


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