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نتنياهو يحرض الإيرانيين على حكومتهم ويهدد بـ قدرات إسرائيل

منذ ساعة واحدة
نتنياهو يحرض الإيرانيين على حكومتهم ويهدد بـ قدرات إسرائيل

وطنا اليوم:حرض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، الشعب الإيراني على حكومته قائلا إن “نظامكم يقربكم إلى الهاوية”، ومهددا بأنه “لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه”.
جاء ذلك في رسالة وجهها نتنياهو إلى الشعب الإيراني، وفق بيان من مكتبه، بينما لم تشر الرسالة ما إذا كان نتنياهو يقصد أنه سيهاجم إيران قريبا.
وتصاعد التوتر في المنطقة منذ اغتيال إسرائيل الجمعة، في الضاحية الجنوبية لبيروت الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله وعددا من قادة الحزب إضافة إلى عباس نيلفروشان نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات، وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة.
والسبت، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، الحداد 5 أيام في البلاد بعد اغتيال زعيم حزب الله، متوعدا إسرائيل بأن “دماء نصر الله لن تذهب هباء”.
وقال نتنياهو: “في هذه اللحظة المحورية، أريد أن أخاطبكم، شعب إيران. أريد أن أفعل ذلك بشكل مباشر دون وسطاء”.
وأضاف: “لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه. لا يوجد مكان لن نذهب إليه لحماية شعبنا وحماية بلدنا”.
وتابع: “أيها الشعب الفارسي النبيل، مع كل لحظة تمر، يجلبكم النظام أقرب إلى الهاوية”.
وأردف: “عندما تتحرر إيران أخيراً، وسوف تأتي تلك اللحظة أسرع كثيراً مما يتصور الناس، فإن كل شيء سوف يكون مختلفاً”.
وزاعما تضامنه مع الشعب الإيراني، قال نتنياهو: “لا بد أن تعلموا أن إسرائيل تقف إلى جانبكم”.
وأضاف “لا تسمحوا لحفنة من الحكام الدينيين بسحق تطلعاتكم وأحلامكم” وتابع “عندما تتحرر إيران أخيرا -وسوف تأتي تلك اللحظة أسرع بكثير مما يتصوره الناس- فإن كل شيء سيكون مختلفا”.
وتصاعدت المخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة بعدما اغتالت إسرائيل أمين حزب الله في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية وذلك في خضم أكبر هجوم تشنه على لبنان منذ حرب عام 2006.
وقتل مع نصر الله في الغارة نفسها عباس نيلفروشان نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات.
وأول أمس، أعلن مرشد الثورة علي خامنئي الحداد 5 أيام في إيران، متوعدا إسرائيل بأن دماء نصر الله “لن تذهب سدى”.


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