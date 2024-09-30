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الخارجية : لا إصابات بين الأردنيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

منذ ساعة واحدة
الخارجية : لا إصابات بين الأردنيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

وطنا اليوم:أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها مستمرة في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأنهم بحمد الله بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان الشقيق.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان تؤكد استمرار عمل خلية الأزمة، التي شكلتها الوزارة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأنها على تواصل مستمر مع الجهات اللبنانية المختصة، وأبناء الجالية الأردنية هناك استناداً إلى قاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة.
وأشار السفير القضاة إلى أن مركز عمليات الوزارة وسفارة المملكة في لبنان يعملان وعلى مدار الساعة على تقديم كل المساعدة الممكنة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، وتسهيل عملية مغادرتهم الأراضي اللبنانية بأسرع وقت ممكن، مجدداً التأكيد على ما ورد في البيانات السابقة التي صدرت عن الوزارة بضرورة مغادرتهم الأراضي اللبنانية بأسرع وقت ممكن، حرصاً على سلامتهم، وخصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي يهدد أمن المنطقة برمتها.
ويهيب السفير القضاة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، مجدداً دعوته لهم بضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form‏⁦

‏والتواصل مع الوزارة أو السفارة لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:
‏•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
‏•مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:
‏•00962799562903
‏•00962799562471
‏•00962799562193
‏أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: ⁦‪op.ctr@fm.gov.jo


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