المستشفى الميداني الأردني غزة /79 يستقبل 16 ألف مراجع

وطنا اليوم:استمرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/79، بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية والإنسانية للأهل والأشقاء في قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال قائد قوة المستشفى: “إن المستشفى تعامل منذ مباشرة عمله مع 16 ألف مراجع، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 201 عملية جراحية كبرى وصغرى.

وأضاف أن المستشفى يعتبر التزامٌ إنسانيٌ أردنيٌ وامتداد لمسيرة الخير والعطاء الهاشمية، ويسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية المميزة للأشقاء في القطاع منذ انطلاقه عام 2009 ولغاية هذه اللحظة.

بدورهم أشاد مراجعو المستشفى بمواقف وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم أبناء الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات، مشيدين بتوجيهاته المستمرة لإدامة عمل المستشفى الميداني الأردني الذي يعمل من أجل تقديم الأفضل دوماً للمرضى في القطاع