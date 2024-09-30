فيديو يحمل رسالة من ابنة نصر الله يجتاح مواقع التواصل

وطنا اليوم:بعد ساعات على تأكيد حزب الله في بيان السبت الماضي استشهاد أمينه العام حسن نصر الله إثر غارة للاحتلال على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لابنة نصر الله، زينب، ترثي والدها وتوجه رسالة.

ويصور الفيديو شابة وهي توجه رسالة. ومما جاء فيها “يعز علينا فقد أبينا وسيدنا وحبيبنا.. لكن السيد لم يتركنا إلا وهو مطمئن لما ترك وراءه”، وحصد المقطع تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن المقطع المتداول لا يصور ابنة حسن نصر الله وهي تنعي والدها. فالتفتيش عن الفيديو يرشد إليه منشورا في 28 أيلول/سبتمبر عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” على حساب يحمل اسم “تبيين”، وذلك بحسب وكالة “فرانس برس”.

وبعد ساعات قليلة نشرت صاحبة الحساب واسمها مريم خضر مقطع فيديو نفت فيه أن تكون هي ابنة الأمين العام لحزب الله موضحة أنها من مؤيدي الحزب.

وسبق أن ظهرت ابنة نصر الله في مقابلات عديدة على قنوات إخبارية وهي لا تشبه الفتاة الظاهرة في الفيديو المتداول.