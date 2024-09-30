بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغتنا أن العملية البرية قد تبدأ الليلة

منذ 20 ثانية
مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغتنا أن العملية البرية قد تبدأ الليلة

وطنا اليوم:نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول أميركي، أن “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان وشيكة وقد تبدأ الليلة”، لافتاً الى أن “العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر من حربها ضد حزب الله عام 2006”.
وكشف المسؤول الأميركي، أن “عملية إسرائيل البرية المحتملة تركز على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود”.
وكانت قد نقلت صحيفة “التلغراف” عن مسؤول إسرائيلي، أن “القوات الخاصة استهدفت البنية التحتية لحزب الله لإبعاد المسلحين عن حدود إسرائيل”، لافتاً الى أن “قوات الكوماندوز الإسرائيلية نفذت غارات في لبنان قبل غزو بري محتمل .
وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أننا “سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيليون أن يدخلوا بريا وقوات المقاومة جاهزة للالتحام البري، وأعددنا وتجهزنا وبالتوكل على الله واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين”.
وأكد قاسم أن “المعركة طويلة والخيارات مفتوحة وسنواجه أي احتمال في حال دخل الإسرائيلي بريا”.
واشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الى أن “اغتيال امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مرحلة مهمة لكنها ليست النهاية”، مضيفا أن “هدفنا إعادة سكان الشمال وسنُفعل لأجل ذلك قواتنا برا وبحرا وجوا”.
وتوجه الى قوات سلاح المدرعات بشأن المناورة البرية، بالقول أننا “سنستخدم كل قدراتنا بما فيها أنتم”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:10

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ في حزب الله

19:00

العملية البرية في لبنان ستبدأ خلال ساعات

17:29

مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025

17:28

جامعة البترا وشركة “مدى” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك 

16:45

شهيدان للجيش اللبناني بغارتين إسرائيليتين على الجنوب

16:37

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والمنتدى العربي للزراعة

16:35

المستقلة للانتخاب: ثلاثة أحزاب ستحصل على الحد الأعلى من التمويل البالغ 120 ألف دينار

16:21

الأمن العام: وفاة أجنبي تعرض لإطلاق نار داخل مصنع في العقبة

16:14

تخفيض أسعار البنزين والديزل لشهر تشرين الأول المقبل

15:51

انتشال جثث 12 شخصا بينهم 3 رضع بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

15:36

تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية

15:16

#عاجل إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية

وفيات
وفيات الاثنين 30-9-2024وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024