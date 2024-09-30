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جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ في حزب الله

منذ 32 ثانية
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ في حزب الله

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أنه نفذ خلال الأيام الماضية عمليات اغتيال طالت قيادات بارزة في حزب الله في إطار استهداف البنية التحتية الصاروخية للحزب، في ظل تصعيد الهجمات على لبنان، قائلا إن عمليات الاغتيال شملت قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى في حزب الله عيد حسن نشار.
وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية شنت خلال الأسبوع الماضي، بناء على توجيه من شعبة الاستخبارات، هجمات استهدفت مواقع وقادة تابعين لمنظومة الصواريخ التابعة لحزب الله.
وأضاف أنه تم اغتيال عيد حسن نشار، قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى في حزب الله، خلال غارة في بيروت السبت الماضي، مبينا أن نشار كان قياديًا بارزًا في الحزب ويمثل مركزًا رئيسيًا للمعرفة في مجال الصواريخ.
وأضاف الجيش أنه تم اغتيال قائد وحدة الصواريخ الدقيقة في جنوب لبنان ونائبه، وهي الوحدة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ نحو وسط الكيان خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى هجمات استهدفت مخازن صواريخ متوسطة المدى تصل مداها إلى 200 كيلومتر.


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