بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025

منذ 5 ثواني
مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025

وطنا اليوم_أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين الموافق 30-9-2024 أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2024-2025 ضمن دورة الترشيح الثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي www.dsamohe.gov.jo ، حيث تم إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف الخلوية التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

وسيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

كما يمكن لأي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الإداري أو الاعتباري التابع لها.

للاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات (dsa@mohe.gov.jo) أو الخط الساخن على الرقم (0791420805)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:28

جامعة البترا وشركة “مدى” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك 

16:45

شهيدان للجيش اللبناني بغارتين إسرائيليتين على الجنوب

16:37

مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والمنتدى العربي للزراعة

16:35

المستقلة للانتخاب: ثلاثة أحزاب ستحصل على الحد الأعلى من التمويل البالغ 120 ألف دينار

16:21

الأمن العام: وفاة أجنبي تعرض لإطلاق نار داخل مصنع في العقبة

16:14

تخفيض أسعار البنزين والديزل لشهر تشرين الأول المقبل

15:51

انتشال جثث 12 شخصا بينهم 3 رضع بعد غرق مركبهم قبالة سواحل تونس

15:36

تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية

15:16

#عاجل إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية

15:14

كتائب القسام توقع طواقم (5) آليات عسكرية بين قتيل وجريح

15:01

ميقاتي: مستعدون لتنفيذ القرار 1701 وإرسال جيشنا لجنوب الليطاني

14:30

أَثَـــــر الـــفَــــــراشَـــــــة

وفيات
وفيات الاثنين 30-9-2024وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024