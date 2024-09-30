جامعة البترا وشركة “مدى” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك 

وطنا اليوم_وقعت جامعة البترا وشركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية والاتصالات “مدى” مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات والأنشطة التعليمية والتوعوية. وقع المذكرة عن شركة “مدى” المدير العام محمد الصالح، وعن جامعة البترا عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي، بحضور عدد من الشخصيات الممثلة للطرفين.

حضر من جانب جامعة البترا رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ومساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، وعميدة كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتورة سهير الجاغوب، ومدير العلاقات العامة السيد علاء عربيات.

ومن جانب شركة “مدى” رئيسة قسم إدارة العمليات ونجاح العملاء الدكتورة دعاء أبو شريعة، ومدير مبيعات التجزئة يوسف خاطر، والمهندس عبد الله بني هاني، ومسؤولة الاتصال المؤسسي رند عبد الواحد.

وأكد هادي أن المذكرة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المتبادلة. قائلاً: “تُعتبر المذكرة خطوة نحو تعزيز التعاون بين الجامعة وشركة “مدى”، وهي تسهم في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وفتح آفاق جديدة في مجال البحث العلمي والأنشطة التعليمية”.

وأشار الصالح، إلى أن التعاون مع جامعة البترا يعكس التزام “مدى” بدعم القطاع التعليمي والمساهمة في تطوير الموارد البشرية. قائلاً: “نحن متحمسون للعمل مع جامعة البترا في مجالات الاتصالات والتوعية وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع المشتركة، ونأمل أن تفتح المذكرة آفاقًا جديدة للتعاون المثمر بين الطرفين”.

تتضمن مذكرة التفاهم الكثير من أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الأنشطة والمشاريع المشتركة، ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية، وتبادل الزيارات للاطلاع وتبادل الخبرات، ودعم الأنشطة التعليمية والتوعوية.