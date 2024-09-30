مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والمنتدى العربي للزراعة

وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع المنتدى العربي للزراعة مُمثلاً بالرئيس التنفيذي للمنتدى المهندس عوني الكلوب. حيث تم توقيع المذكرة في مكتب رئيس الجامعة بحضورعميد كلية التكنولوجيا الزراعية الدكتورة صبحية سعيفان .

وتهدف المذكرة الى تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي وفي ظل الطلب المتنامي على الغذاء في وقت بات فيه قطاع الزراعة يحتل الاولويات على مستوى الحكومات والدول في كافة انحاء العالم، كونه يشكل رافعة والركيزة الاساس لمنظومة الأمن الغذائي.

كما يعتبر هذا القطاع وفي ظل التوقعات بأن يرتفع عدد سكان كوكب الارض الى ما يقارب 9.7 مليار نسمة بحلول العام 2050، من أهم القطاعات الحيوية والتنموية التي تمس حياة ملايين البشر لتوفير الغذاء، وكذلك تكامله مع باقي القطاعات الاقتصادية ومساهمته في الناتج الاجمالي المحلي، بالاضافة لاستيعاب وتوظيف القوى البشرية العاملة في الوطن العربي، مساهماً بذلك وبشكل رئيسي في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

ان جامعة عمان الأهلية والتي تعتبر رائدة في التعليم العالي الأكاديمي الخاص ومنذ العام 1990، وانطلاقاً من دورها الريادي بادرت الى تأسيس كلية التكنولوجيا الزراعية في مطلع العام الدراسي 2021 والتي تهدف الى تخريج كفاءات واعدة يمتلكون المعرفة بالنظم الزراعية الحديثة والاستجابة للاحتياجات والتحديات الوطنية والاقليمية والدولية، والسعي الى تعزيز الوعي بالدور الحاسم والمحوري لمنظومة الأمن الغذائي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وبالنسبة للمنتدى العربي للزراعة، فلقد جاءت فكرة التأسيس انطلاقاً من القناعة بأن التحديات والتهديدات التي تواجه القطاع الزراعي والامن الغذائي في الدول العربية أمراً بات في غاية الاهمية ولا يحتمل التأجيل ولا يجوز تركها للظروف والمتغيرات، وانه من الممكن المساهمة في نهضة ونمو هذا القطاع اذا التقت كافة الاطراف ذات العلاقة على طاولة البحث والحوار.

كما يهدف المنتدى لتأسيس فضاء ومنصة للحوار الدوري يشارك فيه نخبة من اصحاب الخبرة والاختصاص في الزراعة والامن الغذائي، وبما يعزز اواصر التعاون والتشاركية بين كافة الاطراف وتبادل الخبرات والمعرفة، لمناقشة سبل ومقومات التنمية الزراعية العربية والامن الغذائي، وأن يكون بيتاً للخبرة والمشورة وتقديم التوصيات والافكار والمقترحات البناءة، كما أن التعرف والاطلاع على الممارسات الجيدة وتجارب الدول الرائدة والابتكارات والتكنولوجيا الذكية والناشئة في الزراعة وسبل نشرها والتوسع بها ستكون من أولويات واهداف المنتدى.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في الوقت الذي تولي فيه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ملف الامن الغذائي والتنمية الزراعية جل الاهتمام، وذلك بتوجيه ورعاية مستمرة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.

ومن المتوقع أن يتيح توقيع المذكرة الفرصة للتعاون مع دول الإقليم في مجالات التدريب وإقامة ورش العمل المتخصصة بالأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة المائية.