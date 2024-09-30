المستقلة للانتخاب: ثلاثة أحزاب ستحصل على الحد الأعلى من التمويل البالغ 120 ألف دينار

وطنا اليوم:قال الأمين العام لسجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد، إن 3 أحزاب ستحصل على الحد الأعلى من التمويل البالغ 120 ألف دينار أردني، بحسب نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023.

وأضاف أبو زيد، أن 25 قائمة حزبية خاضت غمار الانتخابات النيابية 2024 تجاوزت 15 قائمة منها نصف نسبة الحسم “العتبة” وهو ما يضعها ضمن قائمة الأحزاب المؤهلة للحصول على تمويل.

وبين أن من ضمن الـ15 قائمة تجاوزت نصف نسبة الحسم، هناك 10 قوائم حصلت على مقاعد في البرلمان العشرين، فما لم تحصل الـ5 قوائم على مقاعد، لكن الأخيرة ستحصل على تمويل 30 ألف دينار أردني.

“ويوجد 5 طلبات لتأسيس أحزاب جديدة حصلت بموجبها على صفة “أحزاب تحت التأسيس” فيما هناك طلب آخر لم يحصل على ذات الصفة لتقديمه الطلب حديثًا وما زال قيد الدراسة أنه لا يزال عدد الأحزاب المسجلة رسميًا 38 حزبًا”، وفق أبو زيد.