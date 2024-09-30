تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية

وطنا اليوم:شاركت غرفة تجارة الأردن بأعمال الدورة الـ135 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي استضافتها العاصمة الدوحة، بمشاركة رؤساء الغرف التجارية والصناعية في الدول العربية.

وخلال الاجتماع إختار مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية العربية، غرفة تجارة الاردن عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الى جانب المملكة المغربية وسلطنة عُمان.

وحسب بيان لتجارة الاردن، اليوم الاثنين، فان اللجنة التنفيذية تتألف من سبعة أشخاص هم الرئيس ونائبي الرئيس وأمين الصندوق، وثلاثة أعضاء ينتخبهم المجلس من بين رؤساء الغرف أو الاتحادات، وتكون مدة ولاية اللجنة لسنتين.

ووفقا للبيان، تناول الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بالعمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وزيادة معدلات التجارة البينية العربية، كما بحث مجلس اتحاد الغرف العربية سبل تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في العالم العربي، ومناقشة البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة والتي ترتبط بمتغيرات وتحديات إقليمية ودولية غاية في الدقة، وتأثيرها في الاقتصاد العربي كبير.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن مشاركة تجارة الأردن بالاجتماعات، يأتي تأكيدا لاهتمام القطاع التجاري بالعمل الاقتصادي العربي المشترك والإسهام بدفع مسيرة التكامل والوحدة الاقتصادية والتنسيق مع الغرف العربية، لتعزيز مكانة وأهمية قطاع الأعمال العربي.

وبين أن غرفة تجارة الأردن تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في الأردن وباقي الدول العربية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مبينا أن الاجتماعات شهدت حراكا ولقاءات مهمة مع رؤساء الغرف العربية والمشاركين، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة بالمملكة.

ولفت الحاج توفيق، إلى أن وفد الغرفة الذي ضم أيضا عضوا مجلس الإدارة بهجت حمدان وسلطان علان شارك بفعالية بالعديد من الاجتماعات المدرجة على جدول أعمال الدورة، خاصة اللجنة التنفيذية للاتحاد الذي يتخذ من العاصمة بيروت مقرا له، ولجنة شؤون الغرف التجارية العربية والأجنبية المشتركة