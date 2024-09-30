كتائب القسام توقع طواقم (5) آليات عسكرية بين قتيل وجريح

وطنا اليوم:أعلنت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ كمين مركّب تمكّنت خلاله من الإيقاع بطواقم (5) آليات عسكرية صهيونية بين قتيل وجريح.

وفي التفاصيل، قالت كتائب القسام، إن مجاهديها تمكّنوا خلال كمين مركب في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة “ميركفاه” وجرافتين عسكريتين من نوع “D9” بالعبوات وقذائف “الياسين 105”.

وأكدت القسام أنها أوقعت طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح، فيما رصد المجاهدون هبوط الطيران المروحي للإخلاء.