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ميقاتي: مستعدون لتنفيذ القرار 1701 وإرسال جيشنا لجنوب الليطاني

منذ 18 ثانية
ميقاتي: مستعدون لتنفيذ القرار 1701 وإرسال جيشنا لجنوب الليطاني

وطنا اليوم:أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي “استعداد لبنان لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي 1701 وإرسال الجيش الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب فور وقف اطلاق النار”.
وقال ميقاتي بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري: اكدنا موقفنا الذي اعلناه في نيويورك وخلاصته “الموافقة على الالتزام بالنداء الذي صدر عن الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والاتحاد الاوروبي واليابان والمملكة العربية السعودية وقطر والمانيا وأستراليا وكندا وايطاليا”.
وأضاف، “نحن كحكومة، وبعد الاتصال مع الرئيس بري، نؤكد تعهدنا بتطبيق كل النقاط التي وردت في النداء الصادر عن هذه الدول ومنها وقف اطلاق النار فورا من اجل بداية البحث في تطبيق القرار 1701″، مشيرا الى أن بري سيدعو مجلس النواب بعد وقف إطلاق النار للانعقاد لانتخاب رئيس توافقي للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.


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