القبول الموحد” تؤكد الموعد النهائي لتقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات

وطنا اليوم_أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أن عملية تقديم طلبات إساءة الاختيار أو الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2025 ستنتهي في تمام الساعة 12 منتصف الليل، اليوم الاثنين الموافق 30 أيلول 2024، مشيراً إلى أن هذا الموعد نهائي ولن يتم تمديده.

ودعا الخطيب جميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة إلى الإسراع في تقديم طلباتهم وتخزين الخيارات قبل انتهاء المهلة.

وأضاف الخطيب أن هناك تخصصات جديدة لم تكن مطروحة في طلب القبول الموحد، وتمت إضافتها ضمن طلبات إساءة الاختيار والمناقلات، وهي:

### مرحلة البكالوريوس:

1. **تخصص تكنولوجيا معلومات الأعمال** – الجامعة الأردنية.

2. **تخصص الأمن السيبراني** – الجامعة الأردنية.

3. **تخصص الذكاء الاصطناعي** – الجامعة الأردنية.

4. **تخصص علم البيانات** – الجامعة الأردنية.

5. **تخصص دكتور في طب وجراحة الأسنان** – جامعة مؤتة.

6. **تخصص التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر** – جامعة مؤتة.

7. **تخصص علم الاجتماع/ الانحراف والجريمة** – كلية عجلون الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية.

### مرحلة الدبلوم المتوسط:

1. **تخصص تكنولوجيا التعليم الإلكتروني** – كلية الأميرة رحمة الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية.

2. **تخصص التربية البدنية والصحية** – كلية الكرك الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية.

وأشار الخطيب إلى أن هذه التخصصات ستظهر لجميع الطلبة حسب الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب وفقاً للسياسة العامة لقبول الطلبة، نظراً لعدم توفر معدل قبول تنافسي فيها حتى اللحظة. وأوضح أنه من المتوقع أن يكون معدل القبول التنافسي في هذه التخصصات بعد تنفيذ عملية المناقلات وقبول طلبات إساءة الاختيار أعلى من الحد الأدنى المنصوص عليه في السياسة العامة، لذا ينصح الطلبة بعدم الاكتفاء باختيار هذه التخصصات الجديدة فقط.

وأكد الخطيب أن على الطلبة الذين يرغبون بالانتقال أو تعديل خياراتهم الانتباه جيداً لتخزين طلباتهم بالشكل الصحيح قبل انتهاء الموعد المحدد، تجنباً لأي مشاكل قد تعيق قبولهم لاحقاً.