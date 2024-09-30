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مدير عام الشؤون الفلسطينية يرعى حفل ختام نادي الروبوتك في مخيم البقعة

منذ 47 ثانية
مدير عام الشؤون الفلسطينية يرعى حفل ختام نادي الروبوتك في مخيم البقعة

وطنا اليوم:رعى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان حفل ختام نادي الروبوتك في مبنى لجنة خدمات مخيم البقعة والذي تنفذه “مساحة ليوان” الشبابية من خلال مشروع بارت والممول من الوكالة الألمانية وبحضور السيد إسماعيل صيام مدير الوكالة.
ورحب خرفان في حفل اختتام تكريم الفوج الأول من متدربي نادي الروبوت بالمشاركين والحضور وموجها شكره للوكالة الألمانية لدعمها لدائرة الشؤون الفلسطينية وللاجئين الفلسطينيين على مدار أكثر من 10 أعوام ولكل من شارك في إنجاح هذا المشروع المهم.
وثمن خرفان دور مساحة ليوان الشبابية ونادي الإبداع في مخيم البقعة والشباب والشابات المشاركين والمتدربين وتظافر جهودهم بتحقق الهدف المرجو من هذا المشروع الإبداعي.
وأشار خرفان لأهمية هذا الإنجاز والذي جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بالاهتمام بالشباب وتكنولوجيا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية هذا العمل المشترك وما تم في الشهرين الأخيرين من هذا المشروع واجتياز أكثر من 100 طالب وطالبة لهذا الهدف من خلال 6 كورسات موزعة بين الذكور والإناث، ودعى خرفان أن على الشباب في وقتنا الحالي اكتساب المهارات وخاصة التكنولوجية منها حتى يستطيع الحصول على العمل والتميز به في ظل هذا التقدم التكنولوجي الحالي والمتسارع.
ولفت خرفان للمشاركين أن الذكاء الاصطناعي والبرمجة من أهم المجالات في وقتنا الحاضر داعين الشباب والشابات الانضمام لهذه البرامج وتعلم هذه المهارات والمعرفة المتواصلة والتي هي احد أهم مفاتيح النجاح، وبين خرفان أننا سعينا بالتعاون مع شركائنا ومن خلال هذا المشروع إلى تطوير الأفراد في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المحاكاة من خلال منهجية التعلم التشاركي، وفتح الفرص للمشاركين لاستكشاف مهارات مهنية ومجالات التكنولوجيا والربوتات، وإتاحة الفرص لنقل المعرفة وتعزيز الإبداع وزيادة قدرات الشباب في المجتمع المحلي ومشاركتهم الفاعلة.
وختم خرفان متمنيا أن يرى امتدادا وانتشار لهذه المشاريع الفاعلة لتعم الفائدة لجميع المخيمات وأبنائها من الشباب والشابات


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