البنك الأردني الكويتي ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني الإدارة العامة والفرع الرئيسي وفيلا البنكية الخاصة

وطنا اليوم:نفذت إدارة البنك الأردني الكويتي يوم الأحد الموافق 29/9/2024 تجربة إخلاء وهمية لموظفيه في مقر الإدارة العامة والفرع الرئيسي ومبنى فيلا البنكية الخاصة، بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفريق الإدارة العليا وفريق الطوارىء للاستجابة السريعة للحوادث وتأتي هذه التجربة حرصاً من إدارة البنك على تطبيق خطط استمرارية العمل وأعلى معايير السلامة العامة وحفاظاً على الأرواح والممتلكات ونشر الوعي التام حول كيفية التصرف في حال حدوث أي طارئ مستقبلا لا قدر الله .

وقد تمت تجربة الإخلاء المقررة وحسب زمنها وساعة الصفر المحددة بسلاسة ويسر، جرى خلالها اختبار أجهزة الإنذار ومخارج الطوارئ وسرعة الاستجابة والتجاوب العالي في الوصول إلى نقاط التجمع الخارجية بزمن قياسي، بوجود مشرف ومنسق ميداني لكل مجموعة من الأفراد، وروعي أن يكون هناك أكثر من مسؤول إخلاء وسلامة عامة في كل طابق.

هذا ومن الجدير بالذكر أن كافة الموظفين المشاركين اتبعوا كافة التعليمات الخاصة بعملية الإخلاء بجدية والتزام من خلال سرعة الاستجابة والتقيد بأماكن التجمع المحددة لكل مجموعة، حيث تم إخلاء المبنى ضمن الوقت المعياري المحدد.