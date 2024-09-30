20 شهيدا و108 مصابين في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة، إن مستشفيات القطاع وصلها 20 شهيدا و108 مصابين، نتيجة المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ360 على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41615 شهيدا و96359 مصابا منذ 7 تشرين الأول العام الماضي.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.