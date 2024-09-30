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المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر تشرين الأول (أسماء)

منذ 13 ثانية
المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر تشرين الأول (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.
ودعت المديرية الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2024 للحصول على القرض.

أسماء الضباط المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر 10 – 2024

 

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري لشهر 10 – 2024


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