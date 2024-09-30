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“وحدة ثقافة السلام” تناشد الملك عبدالله الثاني لقيادة مبادرة عاجلة لوقف الحرب على لبنان وغزة

منذ 10 ثواني
“وحدة ثقافة السلام” تناشد الملك عبدالله الثاني لقيادة مبادرة عاجلة لوقف الحرب على لبنان وغزة

وطنا اليوم_عمان – ناشدت وِحدِة ثقافة السلام في الشرق الأوسط* جلالة الملك عبدالله الثاني لتبنّي وإطلاق وقيادة مبادرة سلام وأمن واستقرار عاجلة في الشرق الأوسط، تهدف إلى وقف الحرب الإسرائيلية على دولة لبنان الشقيقة، وعلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، وتحت مظلة هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

 

وقال رئيس وِحدِة ثقافة السلام في الشرق الأوسط، المستشار وسفير السلام محمد صالح الملكاوي، بأن الوِحدِة أصدرت بياناً ناشدت فيه جلالة الملك عبدالله الثاني باعتباره الزعيم الأقدر في منطقة الشرق الأوسط على تبنّي وإطلاق وقيادة مبادرة السلام هذه، وذلك بسبب الاحترام الدولي والإقليمي الذي يحظى به جلالته لدى كافة زعماء وقادة العالم والمؤسسات الدولية والإقليمية.

 

وأكد الملكاوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو حبل النجاة الأخير لمنطقة الشرق الأوسط قبل أن تغرق المنطقة في حرب إقليمية شاملة ستكون مُدمّرة للجميع.

 

كما أشار الملكاوي إلى أن جلالة الملك يتمتّع بمصداقية عالية على المستويات الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية، ويحرص جلالته منذ ما يزيد على (25) عاماً، أي منذ تبوئه عرش المملكة، على تعزيز أمن واستقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط، ومختلف مناطق العالم.

 


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