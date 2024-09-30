بحث تفعيل مجلس الأعمال المشترك الأردني القطري

وطنا اليوم: بحث رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، سبل تفعيل أعمال ونشاط مجلس الأعمال المشترك، بين الطرفين.

وحسب بيان لتجارة الأردن، اليوم الاثنين، اتفق الطرفان، خلال اللقاء على أهمية إعادة تفعيل المجلس في اقرب وقت للدفع بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام والبناء على ما تحقق من إنجازات على مدى سنوات ماضية.

وأكد الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 135 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية التي استضافتها العاصمة الدوحة، أن علاقات البلدين متميزة على مختلف المستويات لذلك يستوجب إعادة بناء شكل جديد للتعاون التجاري والاستثماري المشترك، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الطرفين.

ولفت إلى أن تم الاتفاق على التحرك بخصوص تفعيل المجلس بداية العام المقبل حيث سيكون له دورا رئيسيا ومهما لجهة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري.

وحسب البيان، شدد الحاج توفيق خلال اللقاء على أهمية وضع خطط وبرامج قابلة للتطبيق من خلال مجلس الأعمال المشترك في ظل تحولات اقتصادية متسارعة تشهدها المنطقة والجيوسياسية بالعالم وظهور تحالفات دولية أثرت بشكل كبير على العالم.

يذكر أن اتفاقية إنشاء المجلس وقعت عام 2015 بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مؤسسات وأصحاب وهيئات الأعمال والنقابات في البلدين