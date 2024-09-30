بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

القبول الموحد تبدأ استقبال طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات

منذ 44 ثانية
القبول الموحد تبدأ استقبال طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 30 أيلول/سبتمبر الحالي.
وتستمر عملية التقديم حتى الساعة (12) مساءً من يوم الأربعاء الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر، من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية تقديم طلبات الانتقال محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر.
وهذه الطلبات لا تشمل الانتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.
وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد انتهاء عملية التقديم، وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني)، و(الرمز السري) التي قام بإنشائها عند تقديم طلب الالتحاق لأول مرة للتقديم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:11

لا تنتظروا حلا لوقف الحرب من الادارة الاميركية

12:08

تعديل على دوام جسر الملك حسين

12:01

الجيش اللبناني يتسلم المساعدات الأردنية

12:01

مرحبا وكالة بالثقة من جرش للبرلمان- النائب أ.د حمزة الحوامدة

11:53

شخص يطلق النار في مصنع بالعقبة ويصيب شخصين

11:46

تركيب 30 طرفا صناعيا لفلسطينيين في غزة ضمن مبادرة استعادة الأمل

11:37

أول قصف داخل العاصمة.. غارة إسرائيلية تستهدف شقة في بيروت

11:23

بنك الإسكان يدعم أعمال ترميم سكن الطلاب الذكور في مدرسة اليوبيل

11:20

كتلة حزب إرادة النيابية تعقد إجتماعها الأسبوعي الثاني وتتوافق على نظامها الأساسي

10:43

العجلوني: نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024 الأربعاء

10:37

وفيات الاثنين 30-9-2024

10:30

قصف إسرائيلي يستهدف فيلا لشقيق رئيس النظام السوري ماهر الأسد

وفيات
وفيات الاثنين 30-9-2024وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024