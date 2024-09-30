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مرحبا وكالة بالثقة من جرش للبرلمان- النائب أ.د حمزة الحوامدة

منذ 9 ثواني
مرحبا وكالة بالثقة من جرش للبرلمان- النائب أ.د حمزة الحوامدة

وطنا اليوم_بقلم : مريم بسام بني بكار

ثقة تتجدد من اعمدة جرش الأثرية عبر بوابة هدريان يحملها شاب جرشي الأصالة اردني الولاء والانتماء، وكالة ثقة من ابناء محافظة جرش الأبية إلى قبة البرلمان لإيصال صوت الشباب واحتياجات جرش واهلها مع ابنها النائب الدكتور حمزة الحوامدة الذي ما توانى يوما عن الوقوف جانبهم وتلمس حاجاتهم .

الدكتور حمزة الحوامدة الأكاديمي الأقرب إلى قلوب الطلاب في جامعة جرش صاحب الخلق ورجل المواقف … الاردني الحر الغيور على وطنه المحب لملكه وابناء الوطن من أقصى الشمال إلى جنوبها ، حيث يتمتع بشعبية كبيرة ، ينتقل في احياء وشوارع جرش ليلتقي بجميع الفئات العمرية ملقي عليهم محبته بكلمته الشهيرة # مرحبا والتي أصبحت مرتبطة باسمه ، وتناقلها الجرشيون من الطفل إلى الشيخ معبرين عن اقتناعهم المطلق بأفكاره وبرنامجه الانتخابي الذي يرتكز على المنظومة القيمية المجتمعية لضبط الحياة الاجتماعية التي طالما بقيت متربعة على الفضيلة.

وقد تضمن البرنامج الانتخابي لنائب الشباب والتنمية الدكتور حمزة الحوامدة، محاكاة لوجع وهموم الشباب العاطلين عن العمل ومكافحة الفقر والبطالة وتمكين المرأة وعن احتياجات جرش المدينة للخدمات والبنية التحتية وعن البرامج التنموية التي تخدم المحافظة مستمدا القيم والمبادئ من الرؤى والتوجيهات الملكية للسير في منظومة التحديث الشاملة وفق الاطر الصحيحة وبما يضمن افضل النتائج.

نائب الشباب والتنمية، #مرحبا- بنغمة مميزة واسلوب جذاب هي شعار يبدأ به خطابه وتتكون من جزأين مر و حبا ، وتحمل كما كبيرا من السلام والحب والترحيب .

فمرحبا ومرحبا ومرحبا بك في البرلمان نائب الشباب والتنمية، ووفقك الله لخدمة الوطن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

 

 

 


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