بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

شخص يطلق النار في مصنع بالعقبة ويصيب شخصين

منذ 20 ثانية
شخص يطلق النار في مصنع بالعقبة ويصيب شخصين

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة العقبة صباح اليوم بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي داخل أحد المصانع إثر فصله من العمل في المصنع منذ مدّة ولاذ بالفرار والبحث جارٍ عنه.
وأضاف الناطق الإعلامي أنّه نتج عن الحادثة إصابة شخصين من جنسيات أجنبية بعيارات نارية وأُسعفا للمستشفى وهما قيد العلاج، فيما أُسعف موظف أردني كذلك للمستشفى إثر تعرّضه للسقوط وما زال التحقيق جارياً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:46

تركيب 30 طرفا صناعيا لفلسطينيين في غزة ضمن مبادرة استعادة الأمل

11:37

أول قصف داخل العاصمة.. غارة إسرائيلية تستهدف شقة في بيروت

11:23

بنك الإسكان يدعم أعمال ترميم سكن الطلاب الذكور في مدرسة اليوبيل

11:20

كتلة حزب إرادة النيابية تعقد إجتماعها الأسبوعي الثاني وتتوافق على نظامها الأساسي

10:43

العجلوني: نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024 الأربعاء

10:37

وفيات الاثنين 30-9-2024

10:30

قصف إسرائيلي يستهدف فيلا لشقيق رئيس النظام السوري ماهر الأسد

10:15

الهجوم البري على لبنان.. إجماع في إسرائيل على مسألة الوقت

10:05

الافتاء العسكري يعزز العقيدة والتعاليم الدينية في الجيش الأردني

09:53

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تدرس تسيير رحلة شهرية إلى أم الجمال

09:46

90 قتيلا بالولايات المتحدة و16 بالمكسيك بسبب الأعاصير

09:41

الإمارات تتهم الجيش السوداني بقصف مقر سفيرها في الخرطوم

وفيات
وفيات الاثنين 30-9-2024وفيات الأحد 29-9-2024وفيات الجمعة 27-9-2024وفيات الخميس 26-9-2024وفيات الأربعاء 25-9-2024