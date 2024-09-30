أول قصف داخل العاصمة.. غارة إسرائيلية تستهدف شقة في بيروت

وطنا اليوم:شنت إسرائيل اليوم الاثنين غارة جوية على منطقة الكولا في قلب بيروت، وذلك في أول استهداف من نوعه خارج الضاحية الجنوبية للعاصمة، في حين أسفر القصف خلال الـ24 ساعة الماضية عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، خصوصا في الجنوب والبقاع.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن “4 أشخاص استشهدوا وأصيب 4 آخرون جراء غارة شنها العدو الإسرائيلي على منطقة الكولا” في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال مصدر إن الغارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية قبيل فجر اليوم واستهدفت شقة سكنية في المنطقة ذات الأغلبية السنية التي تقع قرب الطريق الذي يربط العاصمة بمطار رفيق الحريري.

وقد نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 3 من قيادييها قتلوا في الغارة الإسرائيلية.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان إن الغارة أدت إلى استشهاد محمد عبد العال عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة العسكرية والأمنية وعماد عودة عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، بالإضافة إلى عبد الرحمن عبد العال.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما في بيروت وقصف أهدافا لحزب الله في منطقة البقاع شرقي لبنان.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجددا قبيل الفجر الضاحية الجنوبية لبيروت، وشنت غارات متتالية على الجنوب والبقاع.

مجازر إسرائيلية

ويأتي هذا التطور بعد أن ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر أسفرت عن مقتل وإصابة المئات في الجنوب والبقاع، وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 109 أشخاص وإصابة و364 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع أمس الأحد.

وأسفرت إحدى الغارات على بلدة عين الدلب شرق صيدا بجنوب لبنان عن مقتل 40 شخصا، كما قتل 16 شخصا وأصيب 115 في غارات أخرى على مدينة صور بالجنوب أيضا.

وفي البقاع، تعرضت بلدات عدة في محافظة بعلبك الهرمل لقصف عنيف أمس، مما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة نحو 100.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبيل فجر اليوم الاثنين أنه سيواصل مهاجمة حزب الله بقوة حتى تدميره وإضعاف قدراته وبنيته العسكرية، وكان قد أعلن مساء أمس أنه هاجم 120 هدفا للحزب في جنوب وعمق لبنان.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ في 23 سبتمبر/أيلول الجاري أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية حتى الحين عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة نحو 3 آلاف آخرين.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن أكثر من 70 ألف شخص فروا من لبنان حتى الآن.

هجمات لحزب الله

في غضون ذلك، أعلن حزب الله في وقت مبكر اليوم أنه قصف بالمدفعية قوة مشاة إسرائيلية في موقع الصدح وحقق إصابة مباشرة.

وكان الحزب أعلن قبل ذلك استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في مستوطنة شتولا، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض هدفا جويا مشبوها اخترق المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وكان حزب الله أطلق أمس الأحد صاروخا باليستيا على مدينة حيفا، مما دفع أكثر من مليون إسرائيلي نحو الملاجئ.

كما أطلق الحزب 4 رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات الجليل، مؤكدا استهداف مواقع عسكرية.

وتثور مخاوف من دخول المنطقة في حرب شاملة بعد اغتيال إسرائيل يوم الجمعة الماضي أمين عام حزب الله حسن نصر الله والعديد من مساعديه في غارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لشن عملية برية محدودة في لبنان، وسط ضغط أميركي غير مسبوق لمنع هذه الخطوة، حسب مصادر إسرائيلية.