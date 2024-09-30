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بنك الإسكان يدعم أعمال ترميم سكن الطلاب الذكور في مدرسة اليوبيل

منذ 30 ثانية
بنك الإسكان يدعم أعمال ترميم سكن الطلاب الذكور في مدرسة اليوبيل

وطنا اليوم:دعم بنك الإسكان مشروع التجديد والتأهيل الشامل لمرافق السكن الداخلي للطلاب الذكور في مدرسة اليوبيل، وذلك إيماناً من البنك بأن النهوض بالبيئة التعليمية هو مسؤولية تشاركية تقع على الجميع. وتم افتتاح المبنى مؤخراً بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل وبالتزامن مع بدء العام الدراسي.
ويأتي دعم البنك لهذه المبادرة ضمن إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان” والذي يهدف إلى مساندة مختلف البرامج والمبادرات والنشاطات التي تُعنى بتمكين مختلف الفئات والقطاعات المجتمعية، بما في ذلك فئة الشباب وقطاع التعليم، وذلك ضمن إطار سعي البنك نحو تعزيز نطاق الشمول التعليمي واستدامته، والمشاركة في تنمية جيل قادر على النهوض بمستقبله ومستقبل مجتمعه.
وجاء تأهيل سكن الطلاب الداخلي إيماناً من البنك برسالة مدرسة اليوبيل التابعة لمؤسسة الملك الحسين، وهي مدرسة ثانوية داخلية مختلطة متخصصة بتعليم الطلبة المتفوقين في الأردن والوطن العربي. وسيساهم الدعم في تمكين المدرسة من مواصلة تقديم خدماتها للطلاب الذين يتم قبولهم من جميع أرجاء المملكة على أساس المنح بما فيها السكن الداخلي، وتحسين تجربة الطلاب التعليمية، وتخريج المزيد من المتفوقين، حيث يتماشى هذا الدعم مع رسالة المدرسة في تعزيز البيئة التعليمية بما فيها خدمات السكن الداخلي من خلال توفير البيئة الآمنة والمريحة لطلبة السكن.


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