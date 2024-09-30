انخفاض الطلب على المواد الغذائية في الأردن 10%

وطنا اليوم_أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو على انخفاض الطلب على المواد الغذائية خلال الفترة الحالية بنسبة 10 بالمئة.

ولفت عمرو إلى أن الطلب على المواد الغذائية انخفض بسبب تراجع القدرة الشرائية والأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.

وتوقع عمرو ان يرتفع الطلب على المواد الغذائية مع بدء دوام الجامعات وبين ان اسعار المواد الغذائية مستقرة خلال الفترة الحالية

وكان عمرو قد طالب في وقت سابق تمديد قرار إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بأنّ مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية قد تراجع بشكل طفيف في أغسطس/ آب، حيث عوّض الانخفاض في أسعار السكر واللحوم والحبوب الزيادات في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

ووصل متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتابع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، إلى 120.7 نقاط في أغسطس/ آب، بانخفاض طفيف عن مستواه المُراجع في يوليو/ تموز ومسجلًا تراجعًا بنسبة 1.1 في المائة عن قيمته المقابلة في أغسطس/ آب 2023.