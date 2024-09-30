ندوة في إربد حول أثر التكنولوجيا على الأطفال

وطنا اليوم_– نظم منتدى نايف أبو عبيد الثقافي، وبالتعاون مع جمعية إربد زمان للتراث والتنمية الثقافية وجمعية سنابل الريف مساء أمس، ندوة ثقافية بعنوان: “أثر التكنولوجيا على الأطفال”، تحدثت فيها رئيسة جمعية سنابل لتمكين المرأة والأسرة الدكتورة إنصاف أيوب المومني والدكتورة ولاء أبو عبيد.

وتحدثت المومني خلال اللقاء عن الجانب الأسري والعلاقات الأسرية، وعن أهمية التربية بالحب والحوار، وقدمت أبرز المقترحات للنهوض بواقع الأسرة ومواجهة التحديات المختلفة.

الدكتورة ولاء أبو عبيد تحدثت حول “الأثر النفسي على الأطفال من الإستخدام المفرط للتكنولوجيا”، مبينة التأثيرات السلبية المتعددة لإستخدام الأطفال المفرط للتكنولوجيا، وكيف يمكن أن يؤدي الإستخدام المفرط إلى مشكلات نفسية مثل القلق والإكتئاب والعزلة الإجتماعية.

كما ناقشت الأبعاد الإيجابية لهذه التكنولوجيا، مشددة على أهمية التوازن في إستخدامها والتدريب والتوضيح والمراقبة من قبل الأهل والتحذير من مخاطرها.

وتحدثت أبو عبيد عن كيفية تأثير المحتوى الرقمي على تطوير الأطفال، وأهمية التوجيه والرقابة الأبوية، كما تطرقت إلى إستراتيجيات فعّالة لتعزيز الإستخدام الصحي للتكنولوجيا، مثل تحديد أوقات محددة للإستخدام وتشجيع الأنشطة البدنية والإبداعية، داعية الجميع إلى التفكير في كيفية تعزيز بيئة صحية ومتوازنة للأطفال تضمن لهم الإستفادة من التكنولوجيا دون التأثير السلبي على صحتهم النفسية.

وفي نهاية الندوة، كرم راعي الندوة رجل الأعمال أحمد أبو عبيد ورئيس منتدى نايف أبو عبيد الثقافي وليد جرادات المشاركين في الندوة.