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وسائل إعلام: الولايات المتحدة قدمت أول شحنة من صواريخ “هاربون” لتايوان

منذ 7 ثواني
وسائل إعلام: الولايات المتحدة قدمت أول شحنة من صواريخ “هاربون” لتايوان

وطنا الئ زحل ⁸أفادت وسائل إعلام تايوانية بأن الولايات المتحدة قدمت لتايوان أول شحنة من صواريخ “هاربون” المضادة للسفن، والتي كانت طلبتها سلطات تايوان في وقت سابق.

ونقلت صحيفة “ليبرتي تايمز” عن مصادرها أن شحنة الصواريخ وصلت إلى ميناء كاوهسيونغ في جنوب تايوان يوم 27 سبتمبر الجاري

يذكر أن تايوان والولايات المتحدة وقعتا عقدا بقيمة 2.37 مليار دولار في عام 2020 لتوريد 100 نظام صواريخ للدفاع الساحلي مع 400 صاروخ مضاد للسفن من نوع “هاربون” و25 رادارا متنقلا والمعدات الخاصة بها.

 

وحسب شروط الصفقة، فإن الولايات المتحدة يجب أن تقدم 32 منصة لإطلاق الصواريخ و128 صاروخا قبل عام 2026، وإتمام الصفقة مع حلول نهاية عام 2028.

 


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