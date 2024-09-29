نتنياهو يعلن انضمام المتطرف جدعون ساعر لحكومته

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

أعلن توسيع الائتلاف الحكومي وضم الوزير السابق جدعون ساعر إليه.وسنعمل سويا وسيساهم جدعون ساعر في مساعدتي في إدارة الحرب.

وقال: وحدة الصف هي الشرط الضروري لكي نتمكن من الوقوف في وجه أعدائنا والقضاء على حماس.

نعمل بمنهجية على اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الإستراتيجي في الشرق الأوسط كله.

تغيير توازن القوى يجلب معه احتمالا بتحالفات جديدة في المنطقة لأن إسرائيل تنتصر.

واضاف: كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن ساعر سينضم إلى الحكومة “الإسرائيلية” كوزير بلا حقيبة.

من ناحية أخرى، أفادت هيئة البث العبرية أن جدعون ساعر لن يتولى منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة.

وذكر موقع أكسيوس أنه من المتوقع انضمام ساعر إلى المجلس الوزاري الأمني وقد يتم تعيينه وزيرا للدفاع في مرحلة لاحقة.

وجدعون ساعر هو سياسي “إسرائيلي” ينتمي لحزب الليكود اليميني، وعضو في الكنيست؛ شغل مناصب، عضو كنيست، وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم في حكومات نتنياهو.

حيث شَغِل منصب وزير العدل بين عامي 2021 و2022، وكان ساعر سابقًا عضوًا في الكنيست عن حزب الليكود بين عامي 2003 و2014، ونائبًا لرئيس الوزراء لفترة وجيزة في عام 2021، بالإضافة إلى توليه منصبي وزير التعليم (2009-2013) ووزير الداخلية (2013-2014).

في عام 2019 عاد ساعر إلى الكنيست وخاض الانتخابات ضد الزعيم القديم بنيامين نتنياهو دون جدوى على زعامة الليكود؛ غادر الكنيست في العام التالي بعد تأسيس حزب جديد يسمى أمل جديد.