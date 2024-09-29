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الرئيس الإيراني: إذا لم يوقف المجتمع الدولي إسرائيل فسنرد الرد المناسب

منذ 7 ثواني
الرئيس الإيراني: إذا لم يوقف المجتمع الدولي إسرائيل فسنرد الرد المناسب

وطنا اليوم:قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لشبكة سي إن إن، إنه إذا لم يوقف المجتمع الدولي الاحتلال الإسرائيلي وواصل السماح له بفعل ما تريد، فإن إيران سترد الرد المناسب.
ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على كل من لبنان وقطاع غزة واليمن، مستهدفا المدنيين.
وتشن طائرات الاحتلال قصفا متقطعا على لبنان وغزة واليمن ما أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف منذ السابع من أكتوبر الماضي، إضافة إلى اغتيال عدد من قادة المقاومة في لبنان وغزة مثل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في العاصمة الإيرانية طهران، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة الماضية.


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