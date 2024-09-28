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بطائرة C130.. القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية على جنوب غزة

منذ 3 ثواني
بطائرة C130.. القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية على جنوب غزة

وطنا اليوم – نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب قطاع غزة من خلال طائرة نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي.

واشتمل الإنزال على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة على القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

يشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وصل إلى 121 إنزالاً جوياً، و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.


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